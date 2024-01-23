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«متحدث الصحة» عن أهمية «الجينوم المصري»: «هيبقى عندنا 100 صلاح وتريزيجيه»

كتب:

شريف سليمان
11:58 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ مشروع الجينوم المصري، واحد من أكبر المشاريع البحثية الطبية على مستوى مصر، حيث وافق الرئيس السيسي على المضي قدما فيه.

وأضافت عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»: «الجينوم هو كامل المادة الوراثية المكونة للإنسان ويتكون من حمض DNA، وهذا الحمض إذا فردناه على طول خط مستقيم، فإن طوله سيبلغ مسافة من الأرض للشمس 600 مرة».  

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «الجينوم يحتوي على كل ما يمس صلب الشخص، وهذا الأمر مفيد للغاية في الأدوية، حيث إن 50% من الناس يستجيبون بشكل مختلف للدواء، فعندما يكون لدينا شخصان على سبيل المثال مصابين بالمرض ذاته، يشفى الآخر ويصاب الآخر بحساسية، وبالتالي، فإنه من خلال الجينوم سيمكننا صناعة دواء لكل مريض، والتوصل إلى التمرينات المناسبة للوصول إلى أكبر عدد من الرياضيين المميزين.. هيبقى عندنا 100 محمد صلاح و100 تريزيجيه، وهو ما يترتب عليه نقلة رياضية وعلمية كبيرة».

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