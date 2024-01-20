توصيات مهمة لزيادة إنتاجية القمح خلال «الشتاء الدافئ» في 8 محافظات

أكد الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بسبب الشتاء الدافئ هذا العام، سوف تتعرض الزراعات القائمة، لظواهر قد تؤثر على الإنتاجية حال عدم اتباع التوصيات الزراعية.

أضاف «فهيم» لـ«الوطن»، أنه في مقدمة تلك المحاصيل، القمح، الذي يعد المحصول الاستراتيجي الأهم والأوسع مساحة بين الزراعات الحالية، لذا يجب الحذر واتباع التوصيات للحصول على أعلى إنتاجية.

طرد مبكر لسنابل السنابل

أضاف أن القمح المبكر يتجه لطرد مبكر للسنابل، خاصة في محافظات المنيا والفيوم وبني سويف والدقهلية والشرقية والمنوفية والبحيرة والغربية، وهي المحافظات التي قامت بالزراعة خلال نوفمبر.

أوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأجواء الحالية تشير لاحتمالية حدوث بعض الأزمات في إخصاب السنابل، والعقد، التي تحدث خلال فترة انخفاض الحرارة ليلاً أواخر شهر طوبة.

ضرورة عدم تعطيش القمح وتأخير الري لأي سبب

شدد على ضرورة عدم تعطيش القمح وتأخير الري لأي سبب، مع رش القمح بمركبات تساعد على الإخصاب الجيد والعقد للسنابل بالمولبدنيوم والكالسيوم والبورون، بمعدل 1 لتر للفدان.

محصول المانجو يتعرض للتزهير المبكر

أشار إلى أن محصول المانجو سوف يتعرض للتزهير المبكر في عدة مناطق، خاصة التي تزرع في الظهير الصحراوي، وينتج عن ذلك حدوث مشاكل في الإخصاب والعقد خلال فترة تراجع معدلات درجة الحرارة خلال ساعات الليل.