اليوم.. ختام ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

يختتم اليوم الأربعاء طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024 في مادة الدراسات الاجتماعية، والتي تبدأ في تمام الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً.

غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية لمتابعة ماراثون الامتحانات

وشّكلت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في وقت سابق، غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسة مدير المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية التي انطلقت يوم الخميس 18 يناير، بجانب التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة، والتنسيق أيضاً مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.

ومن المقرر أنّ تنطلق أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ عقب انتهاء ماراثون الامتحانات مباشرةً، تمهيداً لإعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن.

61 ألفاً و245 طالباً وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

ويؤدي 61 ألفاً و245 طالباً وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، في 343 لجنة امتحانية في 3 قطاعات مقسمة إلى قطاع كفر الشيخ ويضم 124 لجنة، وقطاع دسوق ويضم 122 لجنة، وقطاع الحامول ويضم 97 لجنة.