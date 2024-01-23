«أزهرية كفر الشيخ»: امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية مرت دون شكاوى

أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024 للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية مرّت دون رصد أي شكاوي أو مخالفات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

التزام رؤساء اللجان والمراقبين بلوائح أعمال الامتحانات

وذكر «شهاوي»، لـ«الوطن»، أنّه حرص من اليوم الأول لانطلاق ماراثون الامتحانات على متابعة سير العمل بلجان الشهادتين من مختلف لجان الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل، ومتابعة التزام رؤساء اللجان والمراقبين بلوائح أعمال الامتحانات التي أقرتها الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضح «شهاوي»، أنّه سيتم بدء تصحيح أوراق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيداً لإعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن، لافتاً أنّه جرى التشديد على المصححين بمراعاة الدقة التامة، وتصحيح كافة جزئيات الإجابة والتوقيع عليها داخل وخارج الورقة، وكذا تحري الدقة عند نقل الدرجة من داخل الورقة إلى المرآة مع التوقيع ثلاثياً عليها، وأيضاً عند التجميع وتفقيط الدرجات بوجه الورقة، والاهتمام بعمليات المراجعة الفنية بدقة تامة.

وأنهى طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية بكفر الشيخ أمس الاثنين امتحانات الفصل الدراسي الأول التي انطلقت في 16 يناير، كما أنهى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات اليوم الثلاثاء في مادتي اللغة الإنجليزية، والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية.

16 ألفاً و90 طالبا عدد طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية

ويبلغ عدد طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية 16 ألفاً و90 طالباً وطالبة، عبارة عن 7 آلاف و250 طالباً وطالبة بالشهادة الابتدائية الأزهرية، موزعين على 101 لجنة، كما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 8 آلاف و840 طالباً وطالبة، موزعين على 68 لجنة على مستوى المنطقة.