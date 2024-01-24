أشهرها «الفاروق وكمبورة».. تعرف على أسماء فوانيس رمضان بالدقهلية

ظهور فوانيس رمضان يعد من أهم علامات اقتراب شهر رمضان الفضيل، لتعود الفوانيس الصاج المصرية بقوة وتظهر في الأسواق والمحلات وتميزت بتصاميمها وجمالها المميز، وجرى إطلاق اسم على كل شكل.

مسميات فوانيس رمضان

تقول ياسمين الحسيني، صاحبة إحدى المحلات القديمة لبيع فوانيس رمضان الصاج والذي جرى إنشاءه منذ 85 عاما: الفوانيس لها مسميات ومعروفة مثل فانوس المحجب وفانوس يطلق عليه شمامة، وفانوس آخر يسمى بالفاروق وفانوس يسمى بـ كمبورة وفانوس اللوتس وفانوس تاج الملكة، وفانوس النجمة، والفطوطة والمخمس والنجفة، وهذه المسميات لها شكل وتصميم معين ومميز ومعروف عندما يقول المواطن المسمى نعرف المقصود فورا وشكل الفانوس المطلوب.

أسعار فوانيس رمضان في متناول الجميع

وأكدت، بأن الأسعار كلها في متناول يد الجميع، وتستهدف كل الطبقات وفي بعض الأحيان نقوم بعمل خصومات لإضفاء البهجة والسعادة على المواطنين من الصغار والأطفال وحتى الكبار.

واستكملت صاحبة المحل: نحن من أوائل الناس الذي تخصصوا في الفوانيس وبيعها على مستوى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ويحرص المواطنين على شراء الفوانيس كل عام ولا يخلو بيت مصري من الفانوس في الشهر الفضيل.