«فوانيس».. برنامج لتخليد مشوار نجوم شهر رمضان على «راديو 9090» 

تقدّم الإعلامية عبير بسيوني، برنامجا جديدا بعنوان «فوانيس» على «راديو 9090»، بداية من اليوم الخميس.

برنامج فوانيس

ويسلط برنامج فوانيس الضوء على ﻧﺠﻮم رﻣﻀﺎن الذين أمتعونا معهم على ﻣﺪار الأعوام اﻟﺴﺎبقة، بأﻋﻤﺎﻟﻬﻢ الفنية التي عرضت ﻓﻲ الشهر الكريم.

مقدمة برنامج «فوانيس» تتحدث عن البرنامج

وقالت مقدمة برنامج «فوانيس»، إنّ البرنامج يأتي تخليدا لمشوار نجوم شهر رمضان الذين عرفناهم وأصبحوا جزءا من عادات المصريين في الشهر المبارك، موضحة: «ناس كتير نورت علينا دنيتنا في رمضان من فنانين ومغنين وإعلاميين، وكل يوم هنتكلم عن شخص نعرف عنه الكتير والكتير».

وأضافت، «نعرف قصص ورا كواليس أعمالهم العظيمة اللى ظهرت لنا في رمضان، زي الشيخ النقشبندي، وفوازير نيللي وشريهان، وأغاني محمد عبدالمطلب، والمسحراتي سيد مكاوي، وغيرهم الكثير من الشخصيات اللي تألقت في شهر رمضان طوال السنوات الماضية».

برنامج «فوانيس»

برنامج «فوانيس» تقدمه الإعلامية عبير بسيوني، على «الراديو 9090»، فى تمام الساعة 2 ظهرا، ويذاع طوال أيام شهر رمضان المبارك.