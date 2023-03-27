برنامج حياة كريمة يكرم أكاديمية لتعليم غير القادرين ويهدي أطفالها فوانيس رمضان

شارك برنامج «حياة كريمة» المذاع على فضائية «DMC» أكاديمية تعليمية للقادرين وغير القادرين، من الأسر المنفصلة والأيتام، فضلا عن تعليم مهارات حسن السير والسلوك، بالمجان.

التجارة مع الله

قالت مديرة الأكاديمية في حوارها مع الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج حياة كريمة: «بدأنا العمل من 3 سنوات، ولدينا نحو 20 طالبا، المشروع كله تجارة مع ربنا، هدفي إنها تبقى أكاديمية توفر التعليم مجانا لوجه الله، وتعرضت لأزمات كتير، لكن صاحب البيت ساعدني في الإيجار».

ميدالية أبطال حياة كريمة

وعن بدايتها قالت: «أنا الفكرة جات لي لما كنت محتاجة حضانة لأطفالي، وشوفت المعاناة اللى بيعيشها الطفل وأهله، وقررت إنى أوفر مكان يعالج كل الصعوبات اللي ممكن تواجه طفل أو تعطل تعليمه».

وأهدى الإعلامي أيمن مصطفى ميدالية أبطال حياة كريمة لمديرة الأكاديمية، بالإضافة لمبلغ مالي يساعد في زيادة عدد الأطفال، ويضمن تغطية جزء من النفقات والإيجارات، وعدد من الهدايا وفوانيس رمضان للأطفال.