حريق يلتهم خيمة لبيع «فوانيس رمضان» في الدقهلية

التهم حريق هائل خيمة لبيع الفوانيس الرمضانية قبل الإفطار في أول أيام شهر رمضان المبارك، بنهاية شارع الجيش بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وانتقلت قوات الحماية الدنية للسيطرة على الحريق وإخماده والوقوف على أسباب اندلاع النيران والتهامها محتويات الخيمة.

بلاغ بنشوب حريق في خيمة فوانيس

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في خيمة لبيع الفوانيس الرمضانية بنهاية شارع الجيش وبالقرب من منطقة سندوب.

قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق خيمة

وانتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف وجرى السيطرة على الحريق وإخماده.

فحص سبب حريق خيمة رمضانية بالمنصورة

ويجرى الفحص لبيان سبب الحريق وأسباب وقوعه، بعد أن التهمت النيران أجزاء كبيرة ،وانتداب الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.