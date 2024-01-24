أمطار على مدن القناة خلال ساعات وتحذير من الطقس البارد

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، عن سقوط أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة على مناطق متفرقة من المدن بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار على بعض المحافظات.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن طقس غدا مائل للدفء نهاراً على مدن منطقة قناة السويس وسيناء، شديد البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح، فيما تكون درجات الحرارة المتوقعة العظمى 18 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية في انخفاض درجة واحدة عن طقس أمس.

أماكن سقوط الأمطار

وقال بيان الشبكة الوطنية للطوارئ، إنه من المتوقع سقوط أمطار ️خفيفة إلى متوسطة الشدة على محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وشمال سيناء وجنوب سيناء داخل المدن وعلى بعض الطرق السريعة والصحراوية.

كما تشهد مدن قناة السويس وسيناء نشاطا للرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وسط تحذيرات للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خاصة في ساعات النهار الأولى والساعات المتأخرة من الليل.

كما طالبت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين ضرورة الحذر خلال السير على الطرق السريعة والصحراوية، خاصة مع سقوط الأمطار على العديد من المناطق المختلفة والالتزام بتعليمات المرور لعدم وقوع حوادث مرورية.