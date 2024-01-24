توقيع الكشف الطبي على 1689 حالة في قافلة مجانية بالإسماعيلية

وقعت قافلة طبية لمديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية الكشف الطبي على 1689 مواطنا ومواطنة بمركز ومدينة التل الكبير، ضمن القوافل الطبية الأسبوعية لتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إن القافلة الطبية أقيمت في مركز ومدينة التل الكبير على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وضمت جميع التخصصات الطبية إلى جانب الصيدليات والمعامل الطبية.

وأضاف حطب في بيان رسمي، أن القوافل مستمرة وتستهدف القرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم.

توفير 80 صنفا دوائيا بالمجان

وقال وكيل صحة الإسماعيلية، إن القافلة وفرت صيدلية تضم 80 صنفا دوائيا إلى جانب معمل للدم وتخصصات طبية شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر.