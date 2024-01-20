حدث ليلا.. واعتصام أمام منزل نتنياهو واقتحامات و10 زلازل في أمريكا

شهدت ساعات الليل عددا من الأحداث المهمة في العالم والتي تباينت بين استمرار العدوان ووقوع زلازل في ولاية أمريكية والتي نرصدها كما يلي:

استمرار العدوان الإسرائيلي واصابة شاب فلسطيني بالرصاص

استمرت قوات الاحتلال في اجرامها حيث اقتحمت منطقة رفيديا غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال، ما أدى إلى إصابة شاب فلسطينيا «20 عاما» برصاص القوات الإسرائيلية في القدم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة وبيت لحم ومخيمي العزة والدهيشة واعتقل أسيرا محررا من الخضر وعزون وكفر ثلث شرق قلقيلية.

اعتصام أمام منزل نتنياهو

وفي سياق متصل اعتصم المئات من عائلات المحتجزين في قطاع غزة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأقاموا عدد من الخيام أمام منزله للمبيت فيها وطالبوا نتنياهو بالتفاوض من أجل عودة المحتجزين.

حزب الله يرد على الاعتداءات الإسرائيلية

بعد استهداف الاحتلال لأماكن وقرى لبنانية وشن غارات استهدفت بلدة كفر كلا، أقصى جنوب لبنان، ما أسفرت عن تدمير كلي لـ3 منازل، وقصف أطراف بلدات راشيا الفخار، الفرديس والهبارية، أعلن «حزب الله» استهداف عناصره انتشاراً ‌‏لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بين موقعي السماقة والرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ ‏بركان وتحقيق إصابة مباشرة، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

مصر تنفي مزاعم صحيفة عبرية حول محور فلادلفيا

نفى مصدر مصري مسئؤول ما ادعته صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية بأن الرئيس السيسي وافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي على احتلال إسرائيل لمحور صلاح الدين «فيلادلفيا»، مشيرًا إلى أهمية التأكيد على الموقف المصري من تطورات الأزمة الحالية في الأراضي الفلسطينية، والذي يشمل ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض أي تحركات إسرائيلية من شأنها تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على رفض ما أثارته الصحافة الإسرائيلية حول تفاهمات مصرية حول محور صلاح الدين «فيلادلفيا».

10 زلازل تضرب ولاية ألاسكا

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر بقرب ولاية ألاسكا الأمريكية وتبعه 9 زلازل تابعة بقوة بسيطة وذلك على بُعد 40 كيلومترا من الولاية خلال الساعات الأخيرة من مساء الجمعة والساعات الأولى من صباح السبت.