ملفات على طاولة «الأعلى للجامعات» السبت المقبل.. أبرزها «نظام التعليم»

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات السبت المقبل الموافق 27 يناير الجاري، اجتماعه في رحاب جامعة أسوان، بمشاركة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وعدد من قيادات الوزراة لمناقشة عددا من الموضوعات الهامة، المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها التاكيد على استعدادات وموعد الفصل الدراسي الثاني المقرر أن ينطلق 10 فبراير المقبل.

المجلس الأعلى للجامعات

وكشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أبرز الموضوعات التي سيناقشها المجلس تتمثل في ضرورة الإسراع بنتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك متابعة تنفيذ خارطة الأنشطة الطلابية، بجانب مناقشة ما توصلت إليه اللجان المشكلة بشأن تعديل نظام التعليم المدمج، بجانب مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بنظام التعليم الجامعي.

التعليم العالي تنتهي من أعمال الفصل الدراسي 2023- 2024

وأوضحت المصادر، أن الجامعات ستنتهي غدا الخميس من أعمال الفصل الدراسي الأول 2023-2024، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الجاري السبت المقبل ولمدة أسبوعين، مؤكدة أن الجامعات ملتزمة بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعام الدراسي الجاري، دون تعديل.