تحذير عاجل لسكان 8 محافظات.. هطول أمطار غزيرة وطقس بارد

حذرت غرف عمليات 8 محافظات، من تقلبات جوية عدة، مؤكدة احتمالية سقوط أمطار ما بين متوسطة إلى قليلة، وذلك خلال فجر اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى برودة شديدة في الوقت الجاري.

المحافظات الأكثر عرضة للأمطار اليوم

وبحسب تقرير غرف العمليات، تعد محافظات السواحل الشمالية «مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة، وبورسعيد»، هي الأكثر توقعا لسقوط الأمطار عن غيرها، بالإضافة إلى محافظتين في شمال الوجه البحرى وهما: «الدقهلية والمنوفية».

نسبة سقوط الأمطار اليوم على المحافظات

وحذرت الأرصاد أولياء الأمور بالمحافظات المذكورة من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة 50% خلال صباح اليوم، لذا يجب ارتداء ملابس مضادة للأمطار، على أن تكون ثقيلة كون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وبالتحديد محافظتي الإسكندرية ومطروح حيث يسجلان 12 درجة مئوية للصغرى.

نوة الغطاس تضرب المحافظات

ويأتي ذلك استكمالاً لسوء الأحوال الجوية نتيجة نوة الغطاس التي بدأت يوم الاثنين أمس الأول ومتوقع استمرارها حتى الجمعة المقبلة، حيث تشهد أمطارا غزيرة وانخفاضا في درجات الحرارة ما يزيد من الشعور بالبرودة.