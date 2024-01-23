«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم.. منخفض جوي لمدة 72 ساعة

حذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية، من تأثر البلاد لمدة 72 ساعة مقبلة بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يتزامن مع امتداد منخفض آخر قادم على مسطح البحر المتوسط يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة، حيث تسود أجواء شتوية غير مستقرة على جميع الأنحاء خلال الأيام المقبلة.

تكاثر السحب الممطرة

وأضافت الأرصاد في بيان صادر عنها، آن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير حاليا إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية المطلة على البحر المتوسط، وعلى مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وتمتد الى جنوب الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبري ووسط سيناء.

صقيع فى سيناء والوادي الجديد

وأشارت الأرصاد الجوية إلى انخفاض درجات الحرارة مع بداية ساعات المساء على جميع المدن والمحافظات، وقد يصل لحد الصقيع، على مناطق من جبال البحر الأحمر والوادي الجديد ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 24-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 23 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الخميس 25-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 22 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة غدا الجمعة 26-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 22 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 11 درجة.