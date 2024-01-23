«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار

تشهد منطقة وسط وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، تكاثر للسحب المتوسطة والعالية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، تزداد حدتها مع تقدم ساعات النهار، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أمطار على السواحل

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان تفصيلي: «تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، تمتد خلال ساعات النهار إلى مدن القناة والقاهرة الكبري وشمال الدلتا، وشمال وجنوب الوجه البحري، بنسب تتراوح بين 50 إلى 60% على مدار اليوم وحتى ساعات المساء المتأخرة.

طقس مائل للبرودة نهارا

وأكدت هيئة الأرصاد أنّ طقس اليوم سيكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى ومدن القناة، ومحافظات شمال الصعيد، والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويسود طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس شديد البرودة ليلا

ومع بداية ساعات المساء تسود أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء، ويعمل الطقس الشديد البرودة على تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد، فضلا عن سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.