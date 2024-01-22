«الأرصاد» تحذر من طقس غير مستقر اليوم: انخفاض الحرارة ورياح وأمطار (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستنخفض بدءا من اليوم، بسبب هبوب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، كما يوجد امتداد لمنخفض جوي بطبقات الجو العليا، مما يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة.

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى»، أن اليوم يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خصوصا في غرب البلاد، ومع الغد تشمل حالة عدم الاستقرار باقي أنحاء الجمهورية.

وأشارت «غانم»، إلى انخفاض درجات الحرارة اليوم على أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية عن أمس وأول أمس، حيث سجلت درجة الحرارة أمس 26 درجة مئوية واليوم من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن انخفاض قيم درجات الحرارة يتزامن مع نشاط لحركة الرياح وتساقط للأمطار.