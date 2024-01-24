مفاجآت في خطة تخفيف أحمال الكهرباء بعد ساعات على مستوى المحافظات.. تبدأ الخميس

يشهد اليوم الأربعاء آخر أيام العمل وفقا لخطة تخفيف أحمال الكهرباء من الساعة 2 عصرا إلى 5 المغرب بسبب انتهاء فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، ليبدأ بعد ساعات وبالتحديد مع غدا الخميس خطة جديدة في أوقات تخفيف أحمال الكهرباء.

وبحسب ما كشفته شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات، فإنه سيتم تعديل جدول تخفيف الأحمال من غد الخميس، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024 وفقا لخطتين.

موعد إعلام الخطط الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء

وسوف تبدأ شركات توزيع الكهرباء تخفيف الاحمال وفق لخطتين على أن تعلن كل شركة خطتها مع مساء اليوم للمواطنين على أن يتم تطبيقه بدءا من غدا الخميس.

خططتي تخفيف أحمال الكهرباء

- تتمثل الخطة الأولى في المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء عبر العودة إلى التوقيت من الساعة 11 صباحا وحتى الخامسة عصرا.

- الخطة الثانية، يجرى تنفيذ جدول تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 11 مساء.

شركات الكهرباء في مصر

ومع حلول مساء اليوم الأربعاء سوف تعلن شركات الكهرباء وهي: «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء»، المواعيد الجديدة لتوعية المواطنين.