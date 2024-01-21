خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في مركز أشمون بالمنوفية

تشهد محافظة المنوفية، خريطة جديدة لتخفيف أحمال الكهرباء، خلال الفترة الحالية، بداية من يوم 9 يناير الماضي وتستمر لمدة 15 يومًا، حتى 24 يناير المقبل.

يأتي ذلك، استجابة لطلبات أولياء الأمور، وطلب وزارة التربية والتعليم، بشأن تقليل ساعات انقطاع الكهرباء؛ لحين انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

خريطة تخفيف الأحمال في مركز أشمون

وأكدت المهندسة أسماء مبارك، مسؤولة إدارة التشغيل في قطاع الكهرباء، أنّ انقطاع الكهرباء 3 ساعات فقط يوميًا، من الساعة 2 مساءً وحتى الساعة 5 مساء، مشيرة إلى أنه يوجد 3 فئات أولها مناطق لا تنقطع بها الكهرباء، ومناطق تنقطع بها الكهرباء ساعة واحدة، ومناطق تنقطع بها الكهرباء ساعتين، وفيما يلي خريطة تخفيف الأحمال في مركز أشمون بالمنوفية:

أماكن لا تنقطع بها الكهرباء:

مغذيات كلا من: الكوادي، جريس، أبو يوسف سنتريس 3، 4، العصورة، أشمون 1، 4، 6، 11، بوها، سمادون، طاليا الجديد، أشمون 2، 3، 5، 10.

انقطاع الكهرباء من الساعة 2 : 3 مساء:

مغذيات كلا من: سنتريس 1، 2، المحلة، قورص، سبك الأحد، شنشور، عزبة عمرو، الباجور، نجريا، مجاري طهواي، شعشاع، كفر الحما، البيشة.

من الساعة 2: 4 مساء:

مغذيات كلا من: مجاري طاليا، أشمون 6، 8، 9، 11.

من الساعة 3 : 5 مساء:

مغذيات كلا من: الإسكان، منيل دويب، شطانوف، كفر منصور، الربانية، أبو غالب.