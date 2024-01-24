آخر تحديث.. الخريطة الكاملة للأحوزة العمرانية 2024 في 5 محافظات

تشغل الأحوزة العمرانية الجديدة بال كافة المواطنين نظراً لأهمية هذا الأمر، إذ بدخول أحوزة جديدة يساعد ذلك على البناء والتعمير في كل محافظة كونها الكتلة المخصصة للبناء في كل قرية أو مدينة، ويتم تحديدها وفقا للتخطيط الإداري بالمحافظة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية الخريطة الكاملة للأحوزة العمرانية في 5 محافظات، هي: «دمياط، الشرقية، أسيوط، الأقصر، الدقهلية» وذلك وفقا لآخر تحديث من التخطيط الإداري للتسهيل على المواطنين لمعرفة تلك المناطق والتي تعرف أيضا بمسمى «كردون مباني»، وهي التي تزيد من قيمة تلك الأراضي.

الأحوزة العمرانية في دمياط

وبحسب ما أعلنته محافظة دمياط فإنه جرى اعتماد الأحوزة العمرانية في المناطق التالية:

- 7 عزب بمركز كفر سعد.

- 12 عزبة بمركزى فارسكور.

- عزبة بمركز كفر الزرقا.

الأحوزة العمرانية في الشرقية

واتسعت الأحوزة العمرانية الجديدة في الشرقية 2024 لـ8 مدن وقرى والكفور وذلك في المناطق التالية:

- أبو كبير.

- الحسينية.

- كفر صقر.

- ههيا.

- مشتول السوق.

- أبو حماد.

- منيا القمح.

- بلبيس، الزقازيق.

- الإبراهيمية.

الأحوزة العمرانية في قرى محافظة أسيوط 2024

وتضمنت الأحوزة العمرانية في قرى محافظة أسيوط 2024، 21 عزبة بقرى مركز أسيوط وبياناتها كالتالي:

- عزب الزرقاء والشيخ حسين بقرية الشغبة.

- عزبة العفاضلة بقرية أولاد إبراهيم.

- عزبة الوسطاوي بقرية أولاد علي.

- عزب الجندي والشيخ علي يوسف، وعبدالكريم المهيري بقرية قرقارص.

- عزبة أولاد سالم بقرية نزلة عبداللاه.

- عزبة تجمع محمد مصطفى بقرية أولاد رايق.

- عزبتا رضوان وخليف بقرية مسرع.

- عزب أولاد أبو السعود وأولاد ريان وبكار، وجوده وحريرة وسويفي وعسقلاني وعمران ولطف الله بقرية موشا.

- عزبة عبدالفتاح بقرية بني حسين.

الأحوزة العمرانية في الاقصر

كما جرى تحديث الأحوزة العمرانية الجديدة في محافظة الأقصر 2024، وفقا للمحافظة كالتالي:

-مركز البياضية، قرية الروافعة الغربية التابعة للوحدة المحلية بالروافعة الغربية.

-مركز القرنة، قرية الشيخ عامر التابعة للوحدة المحلية بالشيخ عامر.

-مركز أرمنت، قرية السلام التابعة للوحدة المحلية بالسلام.

الأحوزة العمرانية في الدقهلية

وأوضحت محافظة الدقهلية في بيان، أن المخططات التفصيلية التي تضم الأحوزة العمرانية في قرى ومدن محافظة الدقهلية جاءت كالآتي:

- مدينة السنبلاوين وقرى برهمتوش، وبشمس وطرانيس العرب، وكفر غنام والبكارية، والمقاطعة بمركز السنبلاوين.

- مركز بني عبيد قرى ميت فارس والصلاحات وكفر الصلاحات.

- مركز تمي الأمديد قرى الخمسة والسعودية وتاج العز وكفر سنجاب والبيضا.

- مركز أجا بقرى ميت العامل وصهرجت الصغري وميت مسعود ودروا وشبراويش والبساتين.

- مركز شربين قرى كفر أبو زاهر وكفر الأطرش بمركز شربين، والمخطط التفصيلي لمدينة دكرنس، وقرية القليوبية بمركز دكرنس.