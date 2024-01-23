الأحوزة العمرانية الجديدة في الأقصر 2024.. ما الحد الأقصى لارتفاع البناء؟

أعلنت محافظة الأقصر عبر بيان لها الأحوزة العمرانية الجديدة في محافظة الأقصر 2024 والحد الأقصى لارتفاع البناء المسموح به بكل قرية ونجع، ليتمكن المواطنين من البناء وفقا للحد المسموح، ولا يتعرض للمساءلة القانونية.

الأحوزة العمرانية الجديدة في محافظة الأقصر 2024

ويبدأ سريان العمل بالأحوزة العمرانية الجديدة في محافظة الأقصر 2024 داخل القرى والنجوع المعتمدة بداية من العام الحالي 2024، حيث تم إدراج الحيز العمراني الجديد بتخطيط خرائط المحافظة.

خريطة الأحوزة العمرانية الجديدة في الأقصر

وجاءت خريطة الأحوزة العمرانية الجديدة في محافظة الأقصر 2024 المعتمدة حديثا بالقرى والنجوع وفقا لمحافظة الأقصر كالتالي:

-مركز البياضية، قرية الروافعة الغربية التابعة للوحدة المحلية بالروافعة الغربية، بحد أقصى 12 مترًا.

-مركز القرنة، قرية الشيخ عامر التابعة للوحدة المحلية بالشيخ عامر، بحد أقصى 24 مترًا.

-مركز أرمنت، قرية السلام التابعة للوحدة المحلية بالسلام، بحد أقصى 24 مترًا.

الحيز العمراني بمحافظة الأقصر

يذكر أن الحيز العمراني هو الكتلة المخصصة للبناء فى كل قرية أو مدينة يتم تحديدها وفقا للتخطيط الإداري بالمحافظة، ويطلق عليها «كردون مباني»، وفقا للإمكانيات الاقتصادية وليس الكثافة السكانية.