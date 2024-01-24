أحمد داود: رفضت المشاركة «زينهم» في الأول.. «كنت هبقى غبي لو معملتهوش»

قال الفنان أحمد داود، إنّه سعيد جدا بالحالة الرائعة التي أحدثها مسلسله الجديد «زينهم» الذي يُعرض عبر منصة «ووتش إت»، موضحًا: «رفضته في البداية وكنت هبقى غبي لو معملتهوش، وفي الأول كان اسمه ليالي زينهم، فالطبيب بطل المسلسل اسمه زينهم، لكن المخرج يحيي إسماعيل اقترح بأن يتم تغييره إلى زينهم».

وأضاف داود، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، عبر قناة «dmc»: «كانت تسيطر عليّ فكرة بضرورة تجنب مسلسلات الأوف سيزون، لكني قررت بشكل مفاجئ بأن أشارك في المسلسل».

وتابع الفنان: «بدأ الموضوع يتبني مع المخرج ويبقى في بروفات وعدد الممثلين يزيد»، مشددًا على أنه يعتبر المشاركة مع أبطال هذا الممثل شرف كبير له، واصفا إياهم بأنهم «طيبين جدا»، حيث إن أكثر ما يهمهم أثناء العمل على أي مسلسل هو أن يكون الجميع مرتاحا.