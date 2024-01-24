محمد سليمان عبدالملك: مسلسل زينهم كوكتيل من الأعمال الدرامية المختلفة

قال محمد سليمان عبدالملك مؤلف مسلسل زينهم، إن المسلسل كوكتيل من الأعمال الدرامية المختلفة، كما أنه رابع عمل فني يجمعه بالمنتج تامر مرتضى.

وأضاف سليمان، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، عبر قناة «dmc»: «شاركت معه في مسلسلات راجعين يا هوا ومذكرات زوج وصوت وصورة».

وتابع، أن مسلسل زينهم تجربة مختلفة بكل المقاييس عن أي عمل فني له، مواصلا: «في مسلسل زينهم جمعنا أنواع درامية كثيرة في عمل واحد، وبالتالي، فإنه مسلسل اجتماعي وكومديدي ورومانسي ومسلسل إثارة وتشويق».

وواصل: «عملنا أن يتم مشاهدة هذا العمل على نطاق واسع، وكان ذلك أمرا صعبا، كما أن قضايا المسلسل مأخوذة من كتاب أصدقائي الموتى شكرا لطبيب شرعي هو الدكتور محمد جاد الله من أجل الحفاظ على مصداقية القضايا لخاصة بالطب الشرعي، وكتبت المسلسل من خلال ورشة عمل، وكانت تجربة مخيفة بالنسبة لي لأن موقفي من الورش ليس عظيما لأن التعامل الوحيد معها أنها تنجز الأمور أسرع، وشجعتني طبيعة الموضوع على ذلك».