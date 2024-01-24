تخفيضات تصل لـ30% في أول معارض أهلا رمضان ببني سويف.. السكر بـ27 جنيها

بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، افتتحت محافظة بني سويف، أول معارض أهلًا رمضان، وذلك بمركز إهناسيا؛ لتوفير السلع وياميش رمضان بأسعار مخفضة بنسبة 30% عن المحال التجارية، ما أدى إلى إقبال كبير من المواطنين وبخاصة على السلع الأساسية، إذ جاء سعر كيلو السكر بـ27 جنيهًا، والأرز تراوح بين 22 و28 جنيهًا.

إقبال من المواطنين على معرض أهلًا رمضان في إهناسيا

ولاقى المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين على توفير احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة؛ إذ ضم المعرض عددا كبيرا من السلع الأساسية من سكر وأرز ومكرونة وزيت وسمن نباتي، بالإضافة إلى ياميش رمضان.

تنوع السلع وتخفيضات في الأسعار

وأكد أهالي إهناسيا في بني سويف، وجود عدد كبير من السلع الأساسية داخل المعرض، في ظل وجود تخفيضات في الأسعار عن مثيلاتها في الأسواق، إذ قال ياسر محمود، أحد الأهالي: «الأسعار أقل من الخارج بكثير، السكر بـ27 جنيه، والأرز بـ22».

وأضافت راوية عبد المجيد: «المعرض بيضم كافة السلع وياميش رمضان، اشترينا اللي محتاجينه من السلع بأقل من سعرها في المحلات، وشوية كده هنشتري الياميش».

تموين بني سويف: إتاحة معارض أهلا رمضان في قرى ومدن المحافظة

من جانبه، قال المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد كبير من معارض أهلًا رمضان في جميع قرى ومدن المحافظة؛ لإتاحة جميع السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة عن الأسواق والمحلات التجارية.