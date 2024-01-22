ضبط 93 مخالفة خلال حملة على المخابز البلدية في بني سويف

أعلن المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، عن تحرير 93 محضرا تموينيا ضد مسؤولي المخابز البلدية المدعة، بقرى ومُدن المحافظة، بسبب عدد من المخالفات على مدار أسبوع، حيث تنوعت المخالفات ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن والتصرف في كميات الدقيق.

93 محضرا تموينيا ضد مخابز بلدية

وقال «عبد الله»، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن المديرية شنت عدة حملات تموينية متنوعة على المخابز البلدية خلال الأسبوع المنتهي، أسفرت عن تحرير 20 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و20 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و 16 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات،و 25 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين.

التصرف في كميات من حصص الدقيق

وأشار إلى أن الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين في بني سويف، أسفرت ايضا عن تحرير محضرين لعدم صرف بون للمواطنين، 3محاضر لعدم وجود سجل زيارات، ومحضرًا لعدم وجود ميزان معتمد، ومحضرًا للتوقف الكلي عن الانتاج بدون تصريح، و4 محاضر للتصرف في 12جوال زنة 50 كجم من حصة الدقيق، ومحضرين لتجميع 24 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

وأشار وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، إلى توجيهاته بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة.