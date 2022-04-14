«التعليم»: زيادة الحوافز المادية للمعلمين العام الدراسي المقبل 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تعمل على زيادة الحوافز المقدمة للمعلمين العام الدراسي المقبل 2022-2023، وزيادة عدد المعلمين لتحسين جودة التعليم بحوالي 30 ألف معلم وتوفير منح مقدمة من «الأمديست» و«جايكا» والحكومة اليابانية وبريطانيا وكوريا وماليزا وفرنسا وسنغافورة وألمانيا بحوالي 15 منحة.

زيادة المخصصات المالية للمنح المقدمة للطلاب

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنها تعمل على إعارة المعلمين إلى الدول المجاورة بحوالي 635 معلم العام الدراسي الجديد والتعاون مع عدد 7 دول عربية وأجنبية لتطوير التعليم وزيادة المخصصات المالية للمنح المقدمة للطلاب الوافدين بالتنسيق مع وزارة الخارجية لعدد 400 طالب من طلاب الصف الأول الثانوي و300 للمرحلة الابتدائية و300 للمرحلة الإعدادية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها تعمل على توفير عدد 20 منحة دراسية للطلاب بحلول العام الدراسي الجديد، وتوفير أماكن التعليم للطلاب الوافدين بعدد 88054، موضحة أن المنوط بتنفيذ هذه المنح قطاع الخدمات والأنشطة.

توفير الإنترنت للمدارس

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على توفير الإنترنت للمدارس، موضحةً أن عدد المدارس المزودة بالإنترنت حتى الآن بلغ 5000 مدرسة وعدد الأجهزة الإلكترونية المقدمة للمدارس بلغ 5000 جهاز بالإضافة لتوفير وحدات المحتوى الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على سد العجز بعدد 27 مديرية تعليمية وإنشاء عدد 3 مدارس النيل ودعم المدارس التعليمية بحوالي 250 مدرسة وتوفير التخت بعدد 10000 تختة في المدارس.

توريد 4,390,250 كتاب لرياض الأطفال

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على طبع وتوريد كتب رياض الأطفال والمستهدف إعداد 4,390,250 كتاب مطبوع وإعداد 181,499,374 كتب لطلاب المرحلة الابتدائية و73,382,526 كتاب لطلاب المرحلة الإعدادية.