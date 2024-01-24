محافظ الوادي الجديد يحيل وكيل الإدارة التعليمية بالداخلة للتحقيق

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إيقاف وكيل الإدارة التعليمية بالداخلة عن العمل وإحالته للتحقيق العاجل، وذلك على خلفية نشره مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يسيء لقيم العملية التعليمية وصورة المعلم كقدوة لطلابه.

محافظ الوادي الجديد: لا تهاون في محاسبة المقصرين

وأوضح، محافظ الوادي الجديد، أن القرار يهدف إلى احترام القيم والمبادئ المنظمة للعمل والمجتمع، وعدم التهاون في محاسبة أي مقصر بأداء متطلبات عمله، وترسيخ رسالة المعلم كمُربي.

وأكد، المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه لا تهاون مع أي مقصر أو مخالف في أداء العمل وستتم المحاسبة وفق اللوائح والقوانين المنظمة، مضيفًا: «نحن نسعى جميعا لتطوير الأداء شكلاً ومضموناً بقطاع التعليم وإدارته التعليمية المختلفة فلا تهاون مع مقصر والتكريم ينتظر المتميزين».

وأعرب «عبدالعزيز» عن خالص شكره لكل مدير إدارة تعليمية يقدم أفضل ما لديه للدفع بالعجلة التعليمية إلي الأمام وإخراج جيل مميز قادر علي قيادة مجتمعات بالقيم والمثل العليا والعلم.