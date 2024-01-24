طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية اليوم

توافد طلاب الشهادة الإعدادية 2024 أمام اللجان الامتحانية في محافظة الدقهلية استعدادا لتأدية امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في التاسعة صباح اليوم، والذي من المقرر أن يستمر على مدار ساعتين وسط إجراءات تفتيشية مشددة.

108.3 ألف طالب يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية اليوم

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان، إنه يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 نحو 108 آلاف و377 طالبا في 590 لجنة على مستوى محافظة الدقهلية، وهناك متابعة مستمرة من غرفة العمليات المركزية داخل ديوان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية والتواصل بصفة مستمرة مع الإدارات التعليمية لمتابعة الأحداث داخل اللجان وأحوال الطلاب واحتياجاتهم.

التصدي بكل حزم لأي محاولات غش

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هناك تعليمات مشددة بالالتزام باللوائح التي أقرتها الوزارة ومنع دخول أي مصادر للغش مثل الهواتف المحمولة والتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش حفاظا على حقوق الطلاب، وتحقيق العدالة.

وشدد على أنه تجرى متابعة مجريات الأمور داخل اللجان، والتأكد من وصول أوراق الأسئلة داخل اللجان الامتحانية حتى يتسلمها الطالب، والابتعاد عن مصادر الإزعاج ومنع تشتيت الطلاب خلال تأدية الامتحانات.