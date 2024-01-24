توزيع درجات مادة العلوم لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، امتحان العلوم، وهو اليوم الأخير لامتحانات الشهادة الإعدادية.

ويبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن توزيع درجات مادة العلوم ليتعرفوا على ما سيحصلون عليه من الدرجات على إجاباتهم بورقة الأسئلة.

وتقدم «الوطن» توزيع درجات العلوم، كما وضحها مينا يونان المعيد بكلية العلوم.

مادة العلوم

ويقول معلم أول العلوم بتعليم الإسكندرية، إن مادة العلوم من المواد الرئيسية في مجموع درجات طلاب الصف الثالث الإعدادي، وتمهد لاختيار القسم العلمي في الثانوية العامة.

توزيع الدرجات

ويوضح يونان توزيع درجات مادة العلوم خلال الامتحان كالتالي:

- السؤال الأول: 5 درجات

- «أ» - درجتان، «ب» درجتان، «ج» درجة

- السؤال الثاني: 5 درجات

«أ» 1.5 «ب» 1.5 «ج» 2

- السؤال الثالث: 5 درجات

«أ» درجتان «ب» - 1.5 «ج» 1.5

- السؤال الرابع: 5 درجات

«أ» درجتان «ب» درجتان «ج» درجة واحدة

ليكون إجمالي درجات امتحان العلوم 20 درجة في الفصل الدراسي الأول .