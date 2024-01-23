«تعليم جنوب سيناء»: لا شكاوى في اليوم الثالث لامتحانات الشهادة الإعدادية

قال محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، إن غرفة عمليات مديرية التعليم بالمحافظة لم ترصد أي شكاوى لليوم الثالث لامتحانات الشهادة الإعدادية، والذي أدى فيه الطلاب امتحان مادة الهندسة.

وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع الامتحانات

جاء هذا اليوم أثناء تفقده للعملية الإمتحانية بالمدارس التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية، حيث اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، كما اطمأن أيضا على عدم وجود أية مشكلات واجهت الطلاب.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمتابعة سير الامتحانات يوميا، ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها والعمل على راحة الطلاب خلال الامتحانات وتنظيم عملية خروجهم ودخولهم إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم.

3472 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

والجدير بالذكر أن إمتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 بدأت يوم الأحد 21، وتستمر حتى الخميس 25 يناير حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان 3472 طالب وطالبة منتظمين بعدد 8 إدارات تعليمية وعدد 73 لجنة إمتحانية على مستوى المحافظة.