أسعار سيارات المعاقين 2024 في بورسعيد.. إليك الشروط والفئات

تختلف أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد ، التى تعتبر من أكبر المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط فى بيع سيارات المعاقين، بسبب المنطقة الحرة الاستثمار، لذا تشمل أسواق بورسعيد معارض مفتوحة للسيارات الواردة من جميع بلدان العالم، فرنسا إيطاليا المانيا كوريا وغيرها من البلدان الشهيرة بصناعة السيارات من كافة الأنواع والماركات.

أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد اليوم 2024

وعلى الرغم من وجود ارتفاع في أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد، بسبب زيادة الأسعار العالمية، وأيضًا ارتفاع أسعار النقل، تحرص الحكومة المصرية على توفير سيارات المعاقين، كما تحرص على استمرار إعفائها من الضرائب و الرسوم الجماركية، طبقًا للقانون.

وتختلف الأسعار بسبب عدة عوامل منها ماركة وموديل السيارة، ومنها حالتها وسنة الصنع، لذا فإنّ أسعار السيارات تتراوح بين 75 لـ150 ألف جنيه مصري، وهي أيضا أرقام متغيرة، وتخضع لعوامل العرض والطلب في السوق، إضافة إلى التغيرات التي تطرأ على أسعار السيارات العالمية.

- سعر السيارات الأوتوماتيك مثل هيونداي يبدأ من 70 ألف جنيه.

- سعر السيارات الأوتوماتيك مثل وأوبترا يبدأ من 90 ألف جنيه.

- سعر السيارات الأوتوماتيك مثل كيا و دايو جنترا يبدأ من 80 ألف جنيه.

- سعر السيارات الأوتوماتيك مثل هيونداي ماتريك يبدأ من 70 ألف جنيه.

- سعر السيارات الأوتوماتيك مثل كيا سول تبدأ من 180 ألف جنيه.

شروط الحصول على سيارات المعاقين

- أن يكون صاحب الطلب من ذوي الهمم.

- أن يكون مقيد في وزارة التضامن وحاملا لبطاقة الخدمات المتكاملة.

- أن تكون السيارة مجهزة فنيا، ومطابقة ومتوافقة مع الحالة الطبية.

- أن تكون مسجلة باسم الشخص صاحب الطلب.

- أن يكون الشخص مصري الجنسية.

- ألا يقل سن صاحب الطلب عن 18 عاما.

- أن يكون حاملا لشهادة ذوي الإعاقة.

- إجتياز الفحص الطبي، وتحديد نسبة الإعاقة.

- تقديم تقرير مالي عن مقدم الطلب.

طرق الحصول على سيارات المعاقين

- تقديم طلب لأقرب فرع تابع لوزارة التضامن الاجتماعي، على أن يكون متضمنًا «الرقم القومي - ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة - العنوان - الوظيفة - نوع الإعاقة - تقرير طبي موضح به نوع الإعاقة».

أماكن الفحص الطبي بسيارات المعاقين

على الراغبين في الحصول على سيارات المعاقين الخضوع للفحص الطبي في المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة والرسمية في القاهرة والمحافظات، وفقًا لما كشفت عنه االتضامن الاجتماعي على صفحتها الرسمية وهي:-

- الإدارة العامة للمجلس الطبي بمحافظة القاهرة.

- المجلس الطبي العام بمحافظة الإسكندرية.

- المجلس الطبي العام بمحافظة سوهاج.

- المستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية.

- مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

- الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- المستشفيات التابعة لهيئة الشرطة.

المستشفيات الجامعية والتعليمية.

- المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

شروط الحصول على سيارات المعاقين

ويوضح محمود سعد تاجر سيارات لذوي الهمم أنّه يشترط التقديم للسيارات حجز:

- استخراج خطاب من المجلس الطبية يثبت درجة الإعاقة.

- توجه الموطن صاحب الخطاب إلى المنطقة الحرة للاستثمار في بورسعيد.

- بطاقة الرقم القومي.

- رقم بطاقة الخدمات المتكاملة .

- اختيار السيارة المناسبة.

- انتهاء كل الإجراءت من خلال موظف الجمرك.

- يتم استلام السيارة من المنطقة الحرة للاستثمار.

- تبدأ مرحلة ترخيص السيارة.

- يشترط القانون ألا يحصل المواطن نفسه على سيارة أخرى إلا بعد مرور 5 سنوات.