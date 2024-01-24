من دي كابريو لـ مارجوت روبي.. نجوم تعرضوا للتجاهل في أوسكار 2024

شهدت فئات جوائز أوسكار في نسختها الـ 96 غياب عدد كبير من أسماء النجوم وصناع السينما من قوائم الترشيحات، ومن أبرز الأسماء التي تم تجاهلها هذا العام النجم ليوناردو دي كابريو بدوره في فيلم «Killers of the Flower Moon» للمخرج مارتن سكورسيزي، وبالرغم أن الفيلم حصل على 10 ترشيحات لجوائز أوسكار لم يكن هناك ترشيح لـ «دي كابريو» في فئة أفضل ممثل.

وبالرغم من حالة الاحتفاء الشديد بفيلم «Barbie» تم تجاهل بطلة الفيلم مارجوت روبي فلم تحصل على ترشيح لجائزة أفضل ممثلة، بالإضافة إلى مخرجة الفيلم جريتا جيرويج لم تتواجد ضمن قائمة المتنافسين في فئة أفضل إخراج، بينما حصل الفيلم على 8 ترشيحات لجائزة أوسكار من بينهم أفضل ممثل مساعد لـ ريان جوسلينج، وأفضل ممثلة مساعدة لـ أمريكا فيريرا بالإضافة إلى أفضل فيلم، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ممثلون ومخرجون استبعدوا من ترشيحات أوسكار 2024

وعلى الجانب الآخر، عبر عدد من مستخدمي الإنترنت عن خيبة أملهم في تجاهل وجود عدد من المواهب التي ظهرت في السينما خلال عام 2023 في ترشيحات أوسكار، ومن بينهم تشارلز ميلتون عن فيلم «May December»، إذ كان من المتوقع حصوله على ترشيح لجائزة أفضل ممثل مساعد بسبب أداءه القوي، وجريتا لي وتيو يو عن فيلم «Past Lives»، بالإضافة إلى مخرجة الفيلم سيلين سونج التي تم استبعادها أيضًا من الترشيح لجائزة أفضل إخراج.