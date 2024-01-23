القائمة الكاملة لترشيحات أوسكار 2024.. في 23 فئة

أعلنت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة المنظمة لحفل توزيع جوائز أوسكار، الأفلام المرشحة في 23 فئة، في نسختها الـ96، ومن المقرر إعلان الأعمال الفائزة في حفل توزيع الجوائز الشهير الذي يقام في 10 مارس المقبل، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، ويتولى جيمي كيميل تقديم الحفل للعام الثاني على التوالي والمرة الرابعة بشكل عام، وفيما يلي القائمة الكاملة للأعمال المرشحة:

قائمة أفضل فيلم

«American Fiction»

«Anatomy of a Fall»

«Barbie»

«The Holdovers»

«Killers of the Flower Moon»

«Maestro»

«Oppenheimer»

«Past Lives»

«Poor Things»

«The Zone of Interest»

أفضل مخرج

- جوناثان جلايزر عن فيلم «The Zone of Interest»

- يارجوس لانثيموس عن فيلم «Poor Things »

- كريستوفر نولان عن «Oppenheimer»

- مارتن سكورسيزي عن «Killers of the Flower Moon»

- جوستين تريت عن «Anatomy of a Fall»

أفضل ممثل

- برادلي كوبر عن فيلم «Maestro»

- كولمان دومينجو عن دوره في فيلم «Rustin»

- بول جياماتي عن دوره في فيلم «The Holdovers»

- كيليان مورفي عن دوره في «Oppenheimer»

- جيفري رايت عن دوره «American Fiction»

أفضل ممثلة

- آنيت بنينج عن دورها في فيلم «Nyad»

- ليلي جلادستون عن دورها في فيلم «Killers of the Flower Moon»

- ساندرا هولر عن دورها في فيلم «Anatomy of a Fall»

- إيما ستون عن دورها في فيلم «Poor Things»

- كاري موليجان عن دورها في فيلم «Maestro»

أفضل ممثل مساعد

- ستيرلينج ك. براون عن دوره في فيلم «American Fiction»

- روبرت داوني جونيور عن فيلم «Oppenheimer»

- روبرت دي نيرو عن فيلم «Killers of the Flower Moon»

- رايان جوسلينج عن دوره في فيلم «Barbie»

- مارك رافلو عن دوره في فيلم «Poor Things»

أفضل ممثلة مساعدة

- إيميلي بلنت عن دورها في فيلم «Oppenheimer»

- دانييل بروكس عن دورها في فيلم «The Color Purple»

- أمريكا فيريرا عن دورها في فيلم «Barbie»

- جودي فوستر عن دورها في «Nyad»

- دافين جوي راندولف عن دورها في «The Holdovers»

أفضل سيناريو أصلي

- جوستين تريت وآرثر هراري عن فيلم «Anatomy of a Fall»-

ديفيد همنجسون عن فيلم «The Holdovers»

- سامي بورش عن فيلم «May December»

- برادلي كوبر وجوش سينجر عن فيلم «Maestro»

- سيلين سونج عن فيلم«Past Lives»

أفضل سيناريو مقتبس

- كورد جيفرسون عن سيناريو فيلم «American Fiction»

- جريتا جيرويج ونوح بومباخ عن فيلم «Barbie»

- كريستوفر نولان عن فيلم «Oppenheimer»

- توني ماكنمارا عن «Poor Things»

- جوناثان جليزر عن «The Zone of Interest»

أفضل فيلم دولي

- Io capitano (إيطاليا)

- Perfect Days (اليابان)

- Society of the Snow (إسبانيا)

- The Teachers' Lounge (ألمانيا)

- The Zone of Interest (المملكة المتحدة)