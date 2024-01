3 مخرجات ضمن قائمة أفضل فيلم للمرة الأولى في تاريخ أوسكار

نجحت صانعات السينما في تحقيق إنجاز بارز خلال ترشيحات جوائز الأوسكار في نسختها الـ 96، فللمرة الأولى في تاريخ أوسكار تكون ثلاثة من الأفلام العشرة المرشحة لجائزة أفضل فيلم لمخرجات سيدات، وهم: «Anatomy of a Fall» إخراج جوستين تريت، و«Barbie» إخراج جريتا جيرويج، بالإضافة إلى «Past Lives» إخراج سيلين سونج.

وتتضمن قائمة الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم: «American Fiction» و«Killers of the Flower Moon» و«Maestro» و«Oppehneimer» و«The Holdovers» و«Poor Things» و«The Zone of Interest»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

تاريخ ترشيحات أفلام المخرجات لـ أوسكار أفضل فيلم

قبل ترشيحات عام 2024، تم ترشيح 591 فيلما من قبل الأكاديمية على مدار تاريخها، أربع سنوات فقط شهدت وجود فيلمان معا من إخراج نساء من بين المرشحين لجائزة أفضل فيلم، وهي «An Education» إخراج لون شيرفيج و«The Hurt Locker» لكاثرين بيجلو عام 2009، ثم «The Kids Are All Right» إخراج ليزا تشولودينكو و«Winter's Bone» إخراج ديبرا جرانيك في 2010.

وفي حفل توزيع جوائز أوسكار 2020 شهد ترشيح فيلمي «Nomadland» إخراج كلوي تشاو، و«Promising Young Woman» لـ إميرالد فينيل، وفي العام التالي ترشح أيضا فيلمين لمخرجات وهما «CODA» إخراج سيان هيدر و«The Power of the Dog» إخراج جين كامبيون، وفاز فيلم «CODA» بجائزة أوشكار أفضل فيلم في هذا العام.