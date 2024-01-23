ليلي جلادستون أول ممثلة من السكان الأصليين في أمريكا تترشح لـ«أوسكار»

دخلت الممثلة ليلي جلادستون في قائمة المرشحين لجوائز أوسكار 2024، إذ ترشحت الممثلة التي تنتمى للسكان الأصليين في أمريكا لجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «Killers of the Flower Moon» للمخرج مارتن سكورسيزي، الذي يشارك فيه أيضًا النجوم ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وجيسي بليمونز.

تعتبر ليلي جلادستون أول ممثلة من السكان الأصليين للولايات المتحدة الأمريكية تحصل على ترشيح لجائزة أفضل ممثلة في تاريخ جوائز أوسكار، وذلك بعد أسابيع كونها أول امرأة من السكان الأصليين تفوز بجائزة «جولدن جلوب» لأفضل ممثلة في فئة الأفلام الدرامية، وفقا لما نشرته مجلة «بيبول».

تفاصيل دور ليلي جلادستون في فيلم «Killers of the Flower Moon»

وتجسد «جلادستون» خلال فيلم «Killers of the Flower Moon» دور «مولي بوركهارت» وهي شخصية حقيقية من السكان الأصليين من قبيلة «الاوساج» وتعرض أفراد قبيلتها للقتل بما في ذلك والدتها وأخواتها، على يد رجال بسبب حقوقهم في احتياطيات النفط الموجودة تحت أرضهم في ولاية أوكلاهوما.