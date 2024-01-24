سقوط أمطار غزيرة في الإسكندرية على فترات متقطعة وانخفاض درجات الحرارة

شهدت محافظة الإسكندرية منذ فجر اليوم الأربعاء 24 يناير سقوط أمطار غزيرة في الإسكندرية في مناطق متفرقة في المحافظة، بعد أن بدأت خفيفة ثم متوسطة حتى وصلت إلى غزيرة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح.

أمطار غزيرة في الإسكندرية

وأعلنت غرفة العمليات في محافظة الإسكندرية أنه من المتوقع أن تشهد المحافظة على مدار اليوم الأربعاء 24 يناير في الساعات القادمة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

وأوضحت محافظة الإسكندرية أنه على الرغم من انتهاء نوة الغطاس إلا أن المحافظة تعرضت لسقوط أمطار منذ الساعات الأولى اليوم مع نشاط رياح جنوبية غربية بسرعة بلغت 11 كيلو مترًا / الساعة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع وجود غيوم في السماء.

وأشارت غرفة العمليات أن المحافظة تعرضت لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة إذ وصلت ل 13 للصغرى و18 للعظمى، وبلغت نسبة الرطوبة 84%، ويصحبها طقس شديد البرودة في الليل.

وأضافت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم عمل كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع مياه الأمطار في أسرع وقت من أجل توخي أي مخاطر طوال فترة سقوط الأمطار، إذ يتمركز نحو 182 سيارة ومعدة بمختلف المناطق وعمل غرفة الطوارئ، وتم تحديد خط ساخن 175 لتلقي شكاوى المواطنين.