هل تصل أمطار المحافظات إلى القاهرة؟.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم

أكّدت الهيئة العامة للأرصاد سقوط أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وحتى شمال وشمال غرب الدلتا، مبينة أنَّه فقًا لصور الأقمار الصناعية، قد تغزر شدة الأمطار أحيانا على الإسكندرية ومطروح، وبعض المناطق من السواحل الشمالية قد تصل خفيفة لمناطق وسط وجنوب الدلتا.

محافظات تشهد سقوط أمطار اليوم

وأكّد تقرير صادر عن هيئة الأرصاد أنَّ الطقس اليوم سيكون غائم جزئيًا على القاهرة الكبير والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد وشمال الدلتا، في حين أن فرص سقوط الأمطار اليوم ستشمل فقط السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات «مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، وسط سيناء، جبال البحر الأحمر»، وذلك بنسب تصل إلى 50%، إذ تشهد مناطق ومدن امطار غزيرة ومتفاوتة الشدة، ومناطق ومحافظات امطار بين خفيفة ومتوسطة وفقًا للطبيعة الجغرافيا لكل محافظة.

طقس الأسبوع المقبل

وأكّدت الأرصاد، أنَّه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار اليوم على القاهرة الكبرى وحتى محافظات شمال الصعيد، مبينة أنَّ حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، من حيث نشاط الرياح وكميات الأمطار المتوقعة على السواحل والقاهرة الكبرى ومدن القناة وحتى محافظات شمال الصعيد.