«الإفتاء» تكشف عن أبرز إصداراتها في الدورة الـ55 من معرض الكتاب

استعدت دار الإفتاء المصرية للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، لاستقبال الزوَّار بصالة 4 B50، والتفاعل معهم وإمدادهم بالتعريف بملخصات الكتب والإصدارات المشاركة في المعرض هذا العام.

وأكَّد محمد فايد، مدير الإصدارات بدار الإفتاء المصرية، أنّ جناح دار الإفتاء يتضمن العديد من إصدارات الدار التي ترتكز على نشر صحيح الدين، ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة، والمفاهيم المتشددة، وتتبنَّى الفكر الوسطيَّ والمنهجية العلمية المنضبطة، وتناقش أهمَّ المسائل والقضايا الأسرية.

إصدارات دار الإفتاء

وأشار فايد إلى أنّ من بين الكتب التي ستعيد دار الإفتاء طرحها، «موسوعة الفتاوى الإسلامية، وموسوعة الفتاوى المؤصلة، وموسوعة دليل الأسرة في الإسلام، والقول الحسن في جواب القول لمن، وفتاوى الشباب، والفتاوى الطبية، وفتاوى وأحكام المرأة في الإسلام، وفقه الوطن والمواطنة، والأحكام المتعلقة بالجنائز والمقابر، وسؤالات الأقليات، ونحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي، وإصدار خاص بأحكام المسافر، وفتاوى وأحكام المعاملات المالية، والأحكام المتعلقة بالرياضة والألعاب، والجهاد: مفهومه، ضوابطه، أحكامه».

وتطرح دار الإفتاء كتب «تنظيم النسل وتحديده في الإسلام، والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وقضايا فقه الدولة من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية، والقضايا المتعلقة بالعقائد، ومسيرة الفتوى بالديار المصرية، وقضايا تشغل الأذهان، فقه الجندية من واقع فتاوى دار الإفتاء».