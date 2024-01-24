توقف حركة الصيد بالإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط

تتعرض محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية لأمطار غزيرة، ونشاط قوي للرياح منذ الصباح الباكر، وحسب تقرير غرفة عمليات المحافظة قد تستمر هذه الأمطار الغزيرة لفترات طويلة مع شدة الرياح، وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط لتصل إلى 4.5 متر، وتوقف عمليات الصيد.

ارتفاع الأمواج

وبحسب التقرير فإن حالة من الطقس السيئ قد تستمر إلى الأحد 2024/2/4 تتعرض خلاله الإسكندرية ومناطق من السواحل الشمالية لأمطار غزيرة اللي غزيرة جدًا وتكون رعدية أحياناً، ونشاط قوي للرياح يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 3٫5 إلى 4٫5 متر، وأعلنت محافظة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي رفع درجة الاستعداد وانتشار سيارات شفط الأمطار في جميع الأنحاء.

مرتفع جوي

ويأتي سبب تعرض الإسكندرية والسواحل الشمالية إلى هذه الأمطار الغزيرة والبرودة الشديدة ونشاط الرياح القوى بسبب مرتفع جوي عملاق يؤثر على مناطق من جنوب غرب أوروبا، وشمال غرب أفريقيا تسببت فيه المنخفضات الجوية القطبية المنشأ، وتتدفق تتدفق علي مناطق تركيا وشمال مصر وبلاد الشام مما يسبب انخفاضًا في درجات الحرارة وامطار غزيرة علي مناطق من بلاد الشام وشمال مصر.