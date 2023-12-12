سقوط أمطار متوسطة على عدة مناطق بالإسكندرية (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية تجدد سقوط أمطار متوسطة، منذ قليل، وذلك في نطاق محطة الرمل والأزاريطة والشاطبي، وهي المرة الثالثة لسقوط الأمطار خلال اليوم التي بدأت فجرا.

سقوط أمطار في الإسكندرية

وبحسب شركة الصرف الصحي فإن سيارات الصرف منتشرة في كل المناطق للتعامل السريع مع الأمطار الغزيرة التي تضرب الإسكندرية بين الحين والآخر منذ فجر اليوم، حيث جرى تيسير الحركة المرورية عبر تصريف أي تجمعات مياه في المناطق الساخنة.

رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن أمطار الإسكندرية تتجدد ما بين الحين والآخر، ويتم التعامل معها بشكل لحظي.

التعامل مع أمطار الإسكندرية

وأشار إلى أنه يتم العمل وفقاً لحالة الطوارئ، حيث تم نتشر السيارات والبدلات من أمس الاثنين، مع استمرار وجودها لحين استقرار الطقس وفقاً لمؤشرات هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدا استمرار أعمال التطهير للمطابق والشنايش وتفريغ بيارات محطات الرفع ووقف الإجازات وبدل الراحات.