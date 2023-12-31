«الصرف الصحي» بالإسكندرية ترفع حالة الطوارئ لمواجهة أمطار اليوم

سقطت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على مناطق عدة في الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وذلك في ثاني أيام نوة رأس السنة.

وبحسب ما رصده رجال الصرف الصحي بالإسكندرية، فإن أمطار الإسكندرية اليوم بدأت منذ الثانية والنصف فجرا واستمرت حتى السابعة صباحا على مناطق شرق وأقصى شرق الإسكندرية.

أمطار الإسكندرية اليوم

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن أمطار الإسكندرية اليوم بدأت فجرا وانتهت في السابعة صباحا، وضربت مناطق في أحياء غرب ووسط وشرق والمنتزه أول وثان.

طوارئ في الإسكندرية اليوم

وأضاف «نافع» لـ«الوطن»، أنه تم التعامل مع الأمطار بشكل لحظي، إذ انتشرت سيارات الصرف الصحي بالإسكندرية ضمن خطة الطوارئ التي أعلنتها الشركة، حيث تمركزت سيارات الشفط في المناطق الساخنة وهي الأماكن التي تتعرض لتراكمات مياه الأمطار بنطاق المحافظة لنزح تجمعات المياه، تيسيرًا على المواطنين وتسهيلًا لحركة المرور بالتزامن مع احتفالات الكريسماس اليوم.

سقوط الأمطار على الإسكندرية

وأكد أن الوضع الآن يتمثل في بعض السحب المنخفضة والمتوسطة تتقدم باتجاه شمال المحافظة، والمتوقع أن يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.