اعتماد 18 وحدة رعاية أولية لخدمة منتفعي التأمين الصحي في 3 محافظات

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان لها اليوم، حصول كل من مستشفى السعودي الألماني ومستشفى السلام الملكي بمحافظة الإسكندرية على الاعتماد المبدئي، وذلك وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).

منح الاعتماد المبدئي لمركز أورام مدينة نصر للتأمين الصحي بالقاهرة

وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن اللجنة وافقت كذلك على منح الاعتماد المبدئي لمركز أورام مدينة نصر للتأمين الصحي بالقاهرة، بالإضافة إلى حصول 7 وحدات رعاية أولية بأسوان على الاعتماد المبدئي وهي: وحدة طب أسرة الشراونة قبلي، ومركز طب أسرة حاجز البصيلية، ووحدة طب أسرة الكلح غرب، ووحدة طب أسرة الشرفا، وحدة طب أسرة العلاقي وقرشة، وحدة طب أسرة قسطل، ووحدة طب أسرة الخزان غرب.

وفي محافظة السويس، أشار التقرير إلى حصول 7 وحدات رعاية أولية على الاعتماد المبدئي وهي: مركز طب أسرة الأربعين، وحدة طب أسرة الصفا، وحدة طب أسرة السلام 2، وحدة طب أسرة 24 أكتوبر، وحدة طب أسرة مبارك، وحدة طب أسرة الشلوفة، مركز طب أسرة الإيمان.

منح الاعتماد لـ4 وحدات ومراكز طب أسرة بمحافظة الأقصر

كما وافقت اللجنة على منح الاعتماد لـ4 وحدات ومراكز طب أسرة بمحافظة الأقصر وهي: وحدة طب أسرة الغريرة، وحده طب أسرة النمسا، مركز الدير، مركز طب أسرة أصفون.

وعلى مستوى القطاع الخاص، قامت اللجنة باعتماد كل من معمل رويال لاب بمحافظة السويس، ومركز العيون الدولي بمحافظة الأقصر.

وهنأ رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قيادات المنشآت الحاصلة على الاعتماد على دعمهم لتطبيق معايير الجودة ورحلة الاعتماد، وأشاد بجهود فرق الجودة لترسيخ ثقافة الجودة بين العاملين من جميع المستويات، مؤكدا أن الحصول على اعتماد جهار GAHAR يعد دليلا قاطعا على التزام المنشأة بتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية.

وأوضح أحمد طه، أن إعداد هذه المعايير تم من خلال مراحل علمية دقيقة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية على أيدي خبراء اللجان الفنية والإدارة العامة لتطوير المعايير بالهيئة حتى حصول جميع الإصدارات على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua (الاسكوا)، فضلا عن خضوعها للمراجعة والتطوير المستمرين.

كما أكد أن جميع المنشآت الصحية التي تحصل على الاعتماد تخضع لزيارات رقابية مستمرة ضمانا للتأكد من استمرار التزامها بتطبيق معايير الجودة التي أهلتها للحصول على هذا الاعتماد.

جدير بالذكر أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناء على تقارير فريق مؤهل ومدرب دوليا على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا (الاسكوا)، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.