«الصحة» تضع دلائل استرشادية عن 10 أمراض: الاكتشاف المبكر يرفع معدلات الشفاء

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن الإعداد لدلائل استرشادية لأول مرة في مصر لما يقرب من 10 أمراض، لافتة إلى السجل القومي للأمراض الذي يتمّ الإعلان عنه أيضًا قريبًا، إذ سيعمل السجل على تحديد معدلات انتشار الأمراض في المحافظات وكذلك معدلات الإصابة بين الفئات وسن الإصابة.

تفاصيل الإعلان عن السجل القومي للأمراض

وتابع المصدر أنَّ السجل القومي للأمراض سيتمّ تحديثه كل فترة وفقًا للمتغيرات والأعراض التي تظهر على المواطنين، مشيرًا إلى أنَّ الأعراض الخاصة بكل مرض تختلف من دولة الى أخري وفقًا للتغيرات البيئة، فليس من الضروري أن يكون نفس المرض أعراضه متشابه بين كل الدول.

السجل القومي للأمراض اعتمد في إنشائه على «100 مليون صحة»

وأوضح المصدر أنَّ السجل القومي للأمراض اعتمد في إنشائه على 100 مليون صحة، وقاعدة البيانات التي تمّ إنشائها والتي ساعدت على معرفة الأمراض وانتشارها في المحافظات.

وأشارت إلى أنَّ السجل القومي للأمراض في غاية الأهمية إذ أنَّه يساعد في تحديد معدلات انتشار المرض كالسكر والضغط والسمنة وتوجيه الأطباء على القيام بأبحاث على سبيل المثال للعمل على تخفيف معدلا انتشار الأمراض، لافتة إلى أنَّ السجل القومي للأمراض يساعد أيضا على توزيع الأمراض، مؤكّدًا أنَّ السجل القومي للأمراض والدلائل الاستراشادية سيسهم كثيرًا في الاكتشاف المبكر للأمراض والذي يعمل على رفع معدلات الشفاء.