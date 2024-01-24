وزارة الصحة توجه بالحصول على لقاحات الإنفلونزا والتهابات الرئة

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين بشأن تطعيم الإنفلونزا والالتهابات الرئة بضرورة الحصول على هذه التطعميات للوقاية من الإصابة بمرض الربو في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

الأعراض الجانبية لتطعيم الالتهابات الرئة

قالت وزارة الصحة والسكان إن هذه التطعيمات متوافرة داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية فاكسيرا وجميع فروعها على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة الى أن الأعراض الجانبية لتطعيم الإنفلونزا والالتهابات الرئة لا يوجد منها ضرر أو قلق وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الى طبيب تزول فى غضون يومين لا أكثر وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات.

تقوية الجهاز المناعي خلال فصل الشتاء

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه على المواطنين الحصول على اللقاحات في موعدها المناسبة، مشيرة الى أن التطعيمات تعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم، والذي يجب تقويته خلال فصل الشتاء للوقاية من الأمراض المعدية والغير معدية، وتقوية الجهاز المناعي يكون من خلال التطعيمات والاعتماد على المأكولات والمشروبات.