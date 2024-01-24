قصة أذان «نهاية العالم» المنتشر على السوشيال ميديا.. حقق 100 مليون مشاهدة

صاحب صوت الأذان الخاشع، الذي أبكى الملايين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، أطلق عليه رواد السوشيال ميديا عبارة «وكأنه النداء الأخير للصلاة، وأذان نهاية العالم»، جرى تداوله بشكل كبير خلال الأيام الماضية ليحصد مئات الملايين من التعليقات، ليتساءل البعض من هو صاحب أذان نهاية العالم؟.

قصة أذان «نهاية العالم» المنتشر على السوشيال ميديا

مديرية أوقاف أربد الأولى بالمملكة الهاشمية الأردنية، أعادت نشر مقطع الفيديو مع تعليق: «انتشار واسع على مستوى العالم الإسلامي للأذان الموحد في محافظة أربد، الذي يرفع من المسجد الهاشمي بصوت المؤذن صاحب الصوت العذب الشيخ محمد جازي عبدالله»، حيث تعدت مشاهدات الفيديو حاجز الـ100 مليون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال مدة قصيرة.

الشيخ محمد جازي عبدالله يشرح قصة الأذان

الشيخ محمد جازي عبدالله، أكد لـ«الوطن»، «أن الأذان كان في فترة صلاة العشاء بالمسجد الهاشمي، ونشرته المديرية، وفوجئت بأنه حصد مئات الملايين من التعليقات، فرحتني جدا والتعليقات شجعتني على الاستمرار»، وكانت التعليقات المصحوبة بالفيديو: «وكأنه النداء الأخير للصلاة، وأذان نهاية العالم».

صوت عذب أدى به مؤذن المسجد الهاشمي بمحافظة أربد بالأردن، أذان صلاة العشاء، ما جعل مديرية الأوقاف تختاره لأداء الأذان الموحد، ليعبر عن سعادته قائلا: «فخر كبير بإن المديرية تختارني لأداء الأذان الموحد في 2022، ودا كان سبب انتشار الفيديو، فضلا عن إعطاء دروس علمية مرة كل أسبوع، والمكان الذي سُجل فيه مقطع الفيديو كان ملائما للشعور بأنه آخر نداء للصلاة حسب التعليقات».

«اتطلع إلى تسجيل كتاب الله كاملا بصوتي وأن تلف تسجيلاتي العالم أجمع وأن أصلي في المسجد الأقصى بعد تحريره»، هي أمنية صاحب أذان نهاية العالم المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ محمد جازي عبدالله.

من هو صاحب أذان نهاية العالم

وتستعرض «الوطن»، معلومات عن صاحب أذان نهاية العالم المنتشر على السوشيال ميديا، وهي كالتالي:

- اسمه محمد جازي عبدالله.

- يبلغ من العمر 38 عاما.

- ولد بمحافظة إربد بالأردن.

- حفظ القرآن في سن مبكرة.

- بدا كمؤذن للحي التابع له في عمر صغيرة.

- في عام 2022 جرى تعيينه كمؤذن للأذان الموحد فى محافظة إربد.

- هو مؤذن ومنشد تابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية.

- يستخدم مقام «أثر كرد» خلال تأديته للأذان وهو من المقامات التي تبعث الطمأنينة للقلوب.

- له مواقف كثيرة داعمة لغزة.

- يتمنى أن يصلي في المسجد الأقصى بعد تحريره.

- أطلق عليه الشيوخ في الأردن لقب «فخر مؤذني المملكة الهاشمية الأردنية».