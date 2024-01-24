أفضل صيغة للأذكار بعد صلاة الفجر (فيديو)

تعد الأذكار التي يرددها الشخص عقب صلاة الفجر من الأمور الهامة التي أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أوضح الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أفضل أذكار بعد صلاة الفجر، وهو ما روى أبو داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفجر والمغرب: «اللهم أجرني من النار»، سبع مرات.

الأذكار بعد صلاة الفجر

أوضح الأزهر أن من أفضل أذكار بعد صلاة الفجر: «اللهمَّ إني أسألكَ علمًا نافِعًا، وعملًا متقبلًا ورزقًا طيبًا»، كان يرددها بعد السلام من صلاة الفجر، وأيضًا: «اللهم بكَ أحاول، وبكَ أصاول، وبك أقاتل».

وأشار إلى أنه من السنة أن يردد الفرد الأذكار بعد صلاة الفجر حتى الشروق، وهي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها: «سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته» يتم ترديدها ثلاث مرات بعد صلاة الفجر.

أذكار بعد الفجر

كما يسن قراءة آية الكرسي «اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ».

ويسن ترديد ذكر: «اللهم إنّي أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمداً عبدك ورسولك، أربع مرّات»، «اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر»، «اللهم عافني في بَدَني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت»، ثلاث مرّات.