سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-1-2024 بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-1-2024 في مختلف البنوك المصرية، حالة من الاستقرار، وسجلت العملة السعودية اليوم في البنك المركزي المصري 8.24 جنيه للبيع و8.22 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الريال السعودي اليوم، حسب ما أعلنته البنوك المصرية عبر مواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.