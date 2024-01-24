إجراءات جديدة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم في مطروح

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المديرية تنظم إجراءات تنفيذية جديدة لمواجهة ظاهرة التسرب التعليمي مع استئناف مبادرة «تعلم.. تحصن» للأخصائيين الاجتماعيين بالتعليم والرائدات الصحيات والتي جري تدشينها العام الماضي.

تعاون بين التعليم والأزهر والصحة لمواجهة التسرب من التعليم

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، أن الإجراءات تشمل دورات تدريبية مكثفة وورش عمل تستهدف التبصير بخطورة ظاهرة التسرب التعليمي والسبل المتاحة لمواجهتها، وذلك استمرارًا لمنظومة التعاون الإيجابية بين التربية والتعليم والأزهر والمديرية الصحة والمجلس القومي للسكان، وذلك وفق توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

قاعدة بيانات للمتسربين من التعليم

وتنفيذاً للإجراءات عقد إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح اجتماعا مع لجنة مواجهة التسرب من التعليم بديوان تعليم مطروح بحضور أعضاء اللجنة المكونة من إيهاب أنور مدير إدارة المشاركة المجتمعية، ولطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية وأسماء صبري موجه عام التربية النفسية، ومحمد عزت مدير إدارة الإحصاء وأحمد عبدالحفيظ عضو إدارة شئون الطلاب وأحمد درويش عضو مركز المعلومات، وتناولت اللجنة الأطر الرئيسية لتنفيذ المبادرة، وأن تعليم مطروح أعد قاعدة بيانات تفصيلية تشمل كافة المتسربين من التعليم خاصة بالمرحلة الإعدادية، وأنه سيتم التحرك من خلال القاعدة لمواجهة ظاهرة التسرب التعليمي واستمرار تفعيل المبادرة والتي جري تدشينها العام الماضي والتي جاءت نتائجها إيجابية من خلال المؤشرات القياسية التي قامت بها إدارتي التعليم الابتدائي والإعدادي وتوجيه عام التربية الاجتماعية.

ورش عن مخاطر التسرب التعليمي

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن هناك استمرارا لتنظيم ورش العمل في ضوء اهتمام الدولة بالطالب علمياً وثقافياً واجتماعياً وحمايته من مخاطر التسرب التعليمي وتعريف الاخصائيين الاجتماعيين بالتعليم والأزهر والرائدات الريفيات بالدور المنوط بهم لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بخطورة التسرب، بالإضافة إلي تنمية مهارات الاخصائي الاجتماعي في دراسة الظواهر الاجتماعية والتعرف علي أسبابها وطرق علاجها وتنمية مهاراتهم في سبل التواصل والاتصال مع المجتمع الخارجي للحد من ظاهرة التسرب.