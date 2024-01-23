«تعليم مطروح»: لم نتلق أي شكاوى في امتحانات الصف الأول الثانوي

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي سارت في أجواء آمنة وهادئة، ونجح جميع الطلاب في دخول المنصة المركزية الخاصة بالامتحانات الالكتروني وأداء الامتحان بنسبة 100%.

أداء امتحاني اللغة الإنجليزية والأحياء

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، خلال جولة ميدانية مسار العملية الامتحانية بمدرسة الضبعة الثانوية بنات وأدى الطالبات امتحان اليوم الأخير إلكترونيا في مادة اللغة الإنجليزية فترة أولي لمدة ساعتين ونصف، وامتحان مادة الأحياء فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.

امتحانات مطابقة للمواصفات

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن امتحانات الصف الأول الثانوي جاءت مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية والوزن النسبي لها بما يغطي كافة أجزاء المنهج الدراسي.

غرفة عمليات الامتحانات لم تتلقى أي شكاوى

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن غرفة عمليات امتحانات الفصل الدراسي الأول الرئيسية بالمديرية كانت على تواصل مباشر ومستمر مع غرف العمليات الفرعية في جميع الإدارات التعليمية بالمدن، والتي أفادت أن امتحانات الصف الأول الثانوي تسير بجميع لجان الامتحانات في وضعها الصحيح وفق الضوابط الموضوعة، ولم تتلق أي شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور.