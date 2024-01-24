احتجاجات نسائية في جميع أنحاء إسرائيل للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين بغزة

تنظم مجموعة من النساء في إسرائيل احتجاجات على مدار اليوم؛ للمطالبة باتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين بغزة، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

مسيرات في جميع أنحاء البلاد

ومن المقرر تنظيم المسيرات في جميع أنحاء إسرائيل، والتجمع المركزي في تل أبيب الساعة 7 مساءً.

وأفادت الصحيفة أن الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية يتفقان من حيث المبدأ على تبادل المحتجزين الإسرائيليين مع الأسرى الفلسطينيين، والخلاف على الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة؛ إذ ترغب تل أبيب في إيقاف العدوان لمدة شهرين بينما الفصائل تسعى لإنهاء الحرب دون ترك السيطرة على غزة.

132 محتجزا لدى الفصائل الفلسطينية

ويُعتقد أنه لا يزال هناك 132 محتجزا لدى الفصائل الفلسطينية منذ 7 أكتوبر المعروف بعملية «طوفان الأقصى»، وذلك بعد إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين خلال هدنة استمرت أسبوعًا في أواخر نوفمبر الماضي.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 28 من المحتجزين لدى الفصائل، مستشهدا بمعلومات استخبارية ونتائج جديدة حصلت عليها القوات العاملة في غزة.