محطة الضبعة النووية.. مصدر للطاقة النظيفة والآلاف من فرص العمل

كشف تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أنَّ محطات الطاقة النووية لا تستهلك الأكسجين ولا تطلق أي مواد ملوثة أو غازات دفينة، بالإضافة إلى أن كل كيلوجرام من اليورانيوم بتخصيب 4% يوفر عند احتراقه طاقة تعادل 100 طن فحم عالي الجودة أو 60 طنًا من النفط الخام.

وأضاف التقرير أنَّ مشروع الضبعة النووي يُشكل مشروع بالغ الأهمية في منظومة خليط الطاقة، وذلك للوفاء بالتزامات التنمية المستدامة والاستدامة البيئية صديق للبيئة.

توليد الطاقة النظيفة والآمنة

كما أن مساهمة المشروع في توليد الطاقة النظيفة والآمنة وقليلة التكلفة وطويلة الأجل، فضلًا عن أن محطة الضبعة النووية لا تهدف لتوليد الطاقة النظيفة لمصر وفقط بل إنها ستكون مصدر لخلق الآلاف من فرص العمل للشباب، إذ من المتوقع توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل خلال فترات تنفيذ المشروع حتى تشغيله، كما من المخطط توظيف %70 من العمال من السكان المحليين في مرحلة البناء.

وتابع التقرير أنَّ الجمع بين الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة يجعل هدف إزالة الكربون من توليد الكهرباء قابلا للتحقيق وطويل الأمد، بالإضافة إلى أنَّه بفضل التكنولوجيات المتطورة فإن الطاقة النووية تخلق المزيد من فرص العمل في قطاعات اقتصادية مهمة وحيوية.